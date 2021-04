Inter | Barella | “Le sconfitte dell’anno scorso sono servite da stimolo”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “La stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare, non ci siamo quasi mai fermati. Ma l’obiettivo è più importante di tutto e si va anche oltre la stanchezza. L’annonon ce l’abbiamo fatta e abbiamo perso anche una finale di Europa League, ma tutto questo ci ha stimolato qualcosa dentro e l’abbiamo sfruttato per migliorare ancora”. In un’vista concessa a Sky Sport, il centrocampista dell’, Nicolò, ha parlato della grande stagione vissuta dalla sua squadra e da lui in particolare, ormai punto fermo di un centrocampo di grande livello: “Eriksen? Vorrei la sua qualità, la sua eleganza: è un giocatore che può mettere il pallone dove vuole. Brozovic? Si preoccupa di farci giocare bene. Io mi sento molto più sicuro dei miei mezzi, riesco a gestirmi meglio, a sfruttare meglio le ...

Advertising

Inter : ?? | THROWBACK Un mix nerazzurro di Italia e Brasile in vista di #InterVerona... ? ???? @_felipemelo_ ???? Nicola… - elbauscia : RT @SkySport: Inter, Barella: 'Contro la Juve il gol più bello: quella è stata la partita della svolta' - junews24com : Barella: «Inter-Juve ci ha sbloccato. Scudetto obiettivo anche lo scorso anno» - - interforever88 : RT @cmdotcom: #Inter, #Barella: 'Il gol alla Juve il più bello, lì capito che potevamo vincere. Ci accusano di essere difensivi ma...' http… - MomentiCalcio : #Inter, #Barella: 'Ora più sicuro. Squadra quadrata, #Conte sempre lo stesso' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella

Matthäus, Berti e Brehme però non faticherebbero a giocare in questa. Al contempo,e Lukaku penso avrebbero giocato senza problemi nella mia. Poi nessun'altro'. A riportarlo ...Commenta per primo Nicolò, centrocampista dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare in cui non ci siamo mai fermati. L'obiettivo è ...Nicolò Barella parla della stagione dell’Inter e di Antonio Conte: ecco le dichiarazioni del centrocampista Nicolò Barella parla ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. SCUDETTO E CONTE – «Er ...Inter, Barella sempre più maturo INTER BARELLA – Nicolò Barella è stato intervistato da Sky Sport. Diversi gli argomenti trattati sia a livello individuale che a livello di gruppo con tutta l’Inter ch ...