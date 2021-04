Il team di Valentino Rossi in MotoGP con sponsor arabo dal 2022. Con quale moto? Ipotesi Ducati (Di mercoledì 28 aprile 2021) I team di Valentino Rossi in motoGP e moto2 saranno supportati da uno sponsor arabo. La VR46 ha avviato un accordo con Tanal Entertainment Sport & Media. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , la nuova partnership con la società della famiglia reale saudita, vede coinvolti anche partner provenienti dalla Corea del Sud e dall’Italia. La collaborazione durerà per 5 anni ovvero dal 2022 al 2026. Questo potrebbe significare che dalla pRossima stagione in motoGP VR46 potrebbe presenziare autonomamente. Sulla carena delle moto sarà presente oltre allo sponsor arabo anche quelle di altre due realtà internazionali: Ksa New ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Idiin2 saranno supportati da uno. La VR46 ha avviato un accordo con Tanal Entertainment Sport & Media. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , la nuova partnership con la società della famiglia reale saudita, vede coinvolti anche partner provenienti dalla Corea del Sud e dall’Italia. La collaborazione durerà per 5 anni ovvero dalal 2026. Questo potrebbe significare che dalla pma stagione inVR46 potrebbe presenziare autonomamente. Sulla carena dellesarà presente oltre alloanche quelle di altre due realtà internazionali: Ksa New ...

