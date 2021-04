GdS – Inter, riecco Steven Zhang: il presidente domani in Italia: tanti gli appuntamenti in agenda (Di mercoledì 28 aprile 2021) Steven Zhang domani torna in Italia Dopo una lunga attesa ci siamo. L’Inter domani riabbraccerà il suo presidente Steven Zhang che rientrerà in Italia per la prima volta da ottobre. tanti gli appuntamenti in agenda per il numero uno nerazzurro a partire dall’incontro con la squadra in programma per venerdì ad Appiano Gentile. “Il presidente dell’Inter però sabato non volerà a Crotone. Anche perché l’eventuale certezza del titolo passa non soltanto dai tre punti in Calabria, ma anche dalla mancata vittoria dell’Atalanta domenica in casa del Sassuolo. Dopo che avrà festeggiato un titolo che lo rende doppiamente orgoglioso anche ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)torna inDopo una lunga attesa ci siamo. L’riabbraccerà il suoche rientrerà inper la prima volta da ottobre.gliinper il numero uno nerazzurro a partire dall’incontro con la squadra in programma per venerdì ad Appiano Gentile. “Ildell’però sabato non volerà a Crotone. Anche perché l’eventuale certezza del titolo passa non soltanto dai tre punti in Calabria, ma anche dalla mancata vittoria dell’Atalanta domenica in casa del Sassuolo. Dopo che avrà festeggiato un titolo che lo rende doppiamente orgoglioso anche ...

