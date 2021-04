Gazzetta: con il sì di Spalletti, il Napoli proverebbe a convincere Koulibaly e Fabian a restare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con Spalletti al Napoli, De Laurentiis cercherebbe di convincere Koulibaly e Fabian Ruiz a rimanere, scrive la Gazzetta dello Sport. I contatti con l’ex tecnico della Roma vanno avanti, anche se c’è ancora distanza tra offerta e domanda. Ma se dovesse andare tutto a buon fine, a Spalletti sarebbe garantita una squadra competitiva. “A Spalletti verrebbe garantito un organico competitivo, provando a migliorare, magari, quello attuale. A quel punto, si tenterebbe di convincere Koulibaly e Fabian Ruiz a restare: i due, infatti, sono destinati ad andare via, per loro scelta. Sul difensore adesso c’è anche il Barcellona, mentre lo spagnolo è nei pensieri di Simeone, che lo vorrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Conal, De Laurentiis cercherebbe diRuiz a rimanere, scrive ladello Sport. I contatti con l’ex tecnico della Roma vanno avanti, anche se c’è ancora distanza tra offerta e domanda. Ma se dovesse andare tutto a buon fine, asarebbe garantita una squadra competitiva. “Averrebbe garantito un organico competitivo, provando a migliorare, magari, quello attuale. A quel punto, si tenterebbe diRuiz a: i due, infatti, sono destinati ad andare via, per loro scelta. Sul difensore adesso c’è anche il Barcellona, mentre lo spagnolo è nei pensieri di Simeone, che lo vorrebbe ...

