Fiat C.R.32: nel 1933 il primo volo dell’aereo biplano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 28 aprile 1933, il velivolo da caccia Fiat C.R.32 esegue il primo volo, progetto italiano dell’azienda di Fiat Aviazione. Dalla sigla del modello aereo, le iniziali del costruttore Celestino Rosatelli. Con la presenza di due ali parallele, in contrapposizione tra di loro e la diversità nelle forme e dimensioni, il prototipo biplano risulta con Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 28 aprile, il velida cacciaC.R.32 esegue il, progetto italiano dell’azienda diAviazione. Dalla sigla del modello aereo, le iniziali del costruttore Celestino Rosatelli. Con la presenza di due ali parallele, in contrapposizione tra di loro e la diversità nelle forme e dimensioni, il prototiporisulta con

Advertising

FGuarniera : @christianrocca La juve (con la Fiat dietro, ci sono altri casi nel mondo di società con proprietario eterno?) ha s… - autoimmagine : IVA ESPOSTA per FIAT DOBLÒ Natural Power in #prontaconsegna nel nostro auto salone #fiat #dolbò Il tuo fedele co… - AnnamariaTrilly : RT @Emanuela2011: Mi sento come quando da piccola, seduta nel sedile posteriore della Fiat 124 Coupé, chiedevo ai miei 'quanto manca'? ?? - Massimo15637940 : @GiancarloDiIor1 @repubblica È un chiodo fisso per voi di sx che in Italia chi ha costituito un impero finanziario… -