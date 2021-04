Fedez con lo smalto, l’attacco dell’assessora leghista: «Se dovessi vedere mio figlio…». Il rapper risponde così (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fedez, la notizia del lancio di una linea di smalti non è passata inosservata. Né ai fan, che hanno iniziato a preordinarli, né ai detrattori del cantante e marito di Chiara Ferragni, tra cui compaiono alcuni politici. Proprio con una rappresentante istituzionale c’è stato uno scontro a distanza: ecco cos’è successo. Una giovane di Macerata, in un post poi cancellato, aveva pubblicato il link a una notizia sulla linea di smalti firmata Fedez. La ragazza aveva commentato così: «Se esiste un Dio, che intervenga». Nello stesso post su Facebook, l’autrice aveva menzionato anche un’amica, Laura Laviano, che nel comune marchigiano è assessora al Commercio per la Lega. Il duro commento dell’assessora leghista non si è fatto attendere. «Se dovessi vedere mio figlio con lo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 aprile 2021), la notizia del lancio di una linea di smalti non è passata inosservata. Né ai fan, che hanno iniziato a preordinarli, né ai detrattori del cantante e marito di Chiara Ferragni, tra cui compaiono alcuni politici. Proprio con una rappresentante istituzionale c’è stato uno scontro a distanza: ecco cos’è successo. Una giovane di Macerata, in un post poi cancellato, aveva pubblicato il link a una notizia sulla linea di smalti firmata. La ragazza aveva commentato: «Se esiste un Dio, che intervenga». Nello stesso post su Facebook, l’autrice aveva menzionato anche un’amica, Laura Laviano, che nel comune marchigiano è assessora al Commercio per la Lega. Il duro commentonon si è fatto attendere. «Semio figlio con lo ...

