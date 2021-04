Esmé Sciaroni | un trucco geniale da Biasca a Los Angeles

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono quelli che se la tirano a mille, quelli che se la tirano un po’ e quelli che non se la tirano per nulla, anzi si nascondono proprio., capo truccatrice di cinema o make-up designer, per dirla all’inglese, appartiene alla terza categoria. È fra i ventidue professionisti del cinema italiano, e l’unica truccatrice, che nel luglio scorso sono diventati membri permanenti dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e, quindi, fra coloro che hanno votato per assegnare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.