Da LOL al Concertone | Fedez non si ferma più

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un canale tv Ferrari.per il concerto del Primo maggio ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano. Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del Tg1, bacchettato dall’ad Rai, Fabrizio Salini. Bottai ha scritto sui social: «I comunisti hanno sterminato intere etnie. Gli ebrei li hanno sterminati i nazisti. I fascisti hanno varato leggi orribili, ma senza, per fortuna, arrivare agli stermini… I fatti non ridimensionano le grandi responsabilità del Ventennio, ma nulla a che vedere con le stragi di milioni di persone perpetuate da nazisti e comunisti. E molti, moltissimi fascisti, sono poi diventati comunisti». Al che Salini ha preso ufficialmente posizione e annunciato un’istruttoria: «Si tratta di commenti e osservazioni su un periodo storico su cui non è consentito alcun equivoco. La Rai esprime condanna, indignazione e distanza per interpretazioni storiche ...