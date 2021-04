Cuneo: tentata rapina in una gioielleria di Grinzane Cavour, morti due rapinatori (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gioielliere a Cuneo spara e uccide due uomini che avevano tentato una rapina nel suo negozio: un terzo uomo sarebbe in fuga. tentata rapina in gioielleria finisce in tragedia a Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo famoso per il castello medievale sede dell’enoteca regionale. Il bilancio è di due morti, colpiti a morte dal titolare dell’attività che avrebbe sparato per primo all’indirizzo di tre uomini che hanno tentato una rapina a mano armata nel suo negozio. Il terzo uomo ora sarebbe in fuga e sulle sue tracce ci sarebbero le forze dell’ordine. La rapina, in provincia di Cuneo, è successa attorno alle 18.30 nella centralissima via Garibaldi in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gioielliere aspara e uccide due uomini che avevano tentato unanel suo negozio: un terzo uomo sarebbe in fuga.infinisce in tragedia a, storico borgo della provincia difamoso per il castello medievale sede dell’enoteca regionale. Il bilancio è di due, colpiti a morte dal titolare dell’attività che avrebbe sparato per primo all’indirizzo di tre uomini che hanno tentato unaa mano armata nel suo negozio. Il terzo uomo ora sarebbe in fuga e sulle sue tracce ci sarebbero le forze dell’ordine. La, in provincia di, è successa attorno alle 18.30 nella centralissima via Garibaldi in ...

