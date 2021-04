Cozzoli “Olimpico sempre più smart e tecnologico per Euro2020” (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lo Stadio Olimpico di Roma sarà all'altezza di un evento come gli Europei di calcio. Lo ha assicurato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, spiegando a RaiNews24 come l'impianto del Foro Italico, che ospiterà un totale di quattro partite (le tre del girone dell'Italia e un quarto di finale), sarà una vetrina importante per lo sport italiano. “L'Olimpico di Roma sarà uno degli stadi più smart d'Europa – ha sottolineato il numero uno di Sport e Salute – e rappresenterà il ritorno del grande pubblico allo stadio, con una capienza del 25%, quindi di circa 17mila spettatori, fermo restando che, qualora ci fosse la possibilità di aperture, noi siamo pronti ad accogliere più tifosi. Ovviamente sarà uno stadio sempre più tecnologico: le persone passeranno dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lo Stadiodi Roma sarà all'altezza di un evento come gli Europei di calcio. Lo ha assicurato il presidente di Sport e Salute, Vito, spiegando a RaiNews24 come l'impianto del Foro Italico, che ospiterà un totale di quattro partite (le tre del girone dell'Italia e un quarto di finale), sarà una vetrina importante per lo sport italiano. “L'di Roma sarà uno degli stadi piùd'Europa – ha sottolineato il numero uno di Sport e Salute – e rappresenterà il ritorno del grande pubblico allo stadio, con una capienza del 25%, quindi di circa 17mila spettatori, fermo restando che, qualora ci fosse la possibilità di aperture, noi siamo pronti ad accogliere più tifosi. Ovviamente sarà uno stadiopiù: le persone passeranno dai ...

Advertising

DirettaSicilia : Cozzoli “Olimpico sempre più smart e tecnologico per Euro2020”, - Italpress : Cozzoli “Olimpico sempre più smart e tecnologico per Euro2020” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cozzoli “Olimpico sempre più smart e tecnologico per Euro2020” - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Cozzoli: 'Attesi almeno 17mila tifosi in un Olimpico sempre più smart' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Cozzoli: 'Attesi almeno 17mila tifosi in un Olimpico sempre più smart' -