Cosa vedremo dopo le vacanze | Mediaset svela la sua programmazione

(Di mercoledì 28 aprile 2021)la pausa estiva Canale 5 tornerà con alcuni dei programmi più amati dal pubblico ed alcune novità, vediamole insieme Canale 5 è pronto a portare con sé una ventata di novità per la prossima stagione televisiva.Con una serie di conferme e new entry,ha preparato il prossimo palinsesto settimanale di Canale 5. La nuovasettimanale per la prima serata di Canale 5 Laper l'autunno 2021 sarà la seguente: • Lunedì: Grande Fratello Vip • Martedì: Film/Champions League • Mercoledì: fiction/serie tv • Giovedì: Scherzi a Parte/ All together now • Venerdì: Grande Fratello Vip • Sabato: Tu si que vales • Domenica: Avanti un Altro pure di sera. Tanti appuntamenti per gli spettatori di Canale 5, sicuramente un'ampia scelta che terrà tutti incollati alla tv.

Advertising

ACMLenz : @FBiasin Juve nerazzurra da una manina a Juve bianconera, in cambio vedremo cosa succederà? - Ema_poet : RT @Cinguetterai: Una clip della seconda prova dei #Maneskin all’#Eurovision ?? Ecco cosa vedremo sabato prossimo su Rai 1. Salini ha sganci… - bevllisario : @breathslou Ecco... ho paura che chiudono prima e non vedremo nulla. La cosa negativa della serie è che se la sono… - sumaistu47 : Perché 'speriamo'? ma chi li vota quegli avanzi da bassa macelleria? Cosa hanno da 'vendere' o da vantare? Idem per… - MatteoSorrenti : @Maurizio62 Vedremo a fine partita cosa ne esce ma dopo 25 minuti già si è capito l'andazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa vedremo

TorreSette

Ce la metteremo tutta per fare bene in Serie C, poisuccederà". ) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] => Il numero uno biancoceleste ha sottolineato l'importanza delle ...E' unache abbiamo posticipato alla prossima settimana, tireremo le somme echi resta e chi va via'. BARONI - 'E' in dubbio, è iniziata la trattativa e non è semplice. Ci siamo presi ...Per mantenersi ai vertici della Superbike, Kawasaki introduce la versione più raffinata della propria sportiva. Vince tutto, anche nel mondiale Endurance ...Dagli esordi con il primo gruppo, i Decibel, alla partita del cuore che lo vedrà protagonista come presidente della Nazionale Cantanti, passando dal lato più intimo e dalle due vittorie al Festival di ...