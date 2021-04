Come affittare un locale a uso commerciale (Di mercoledì 28 aprile 2021) affittare un locale commerciale non è molto diverso dall’affittare un’abitazione, quindi un locale a uso abitativo, ma deve essere specificato l’utilizzo dell’immobile nel contratto. Diversamente da quanto accade per il contratto d’affitto ad uso abitativo, infatti, in quello ad uso commerciale bisogna specificare l’utilizzo che si farà dell’immobile. Inoltre la durata del contratto di locazione commerciale è di sei anni, mentre per gli alberghi, b&b o attività teatrali si arriva fino a nove anni. Il proprietario dell’immobile può decidere di non rinnovare il contratto dopo i primi 6 o 9 anni solo se sussistono dei validi motivi concreti per farlo ed entrambi, sia il locatore che l’affittuario, possono rescindere il contratto dando un preavviso di 12 mesi, 18 nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021)unnon è molto diverso dall’un’abitazione, quindi una uso abitativo, ma deve essere specificato l’utilizzo dell’immobile nel contratto. Diversamente da quanto accade per il contratto d’affitto ad uso abitativo, infatti, in quello ad usobisogna specificare l’utilizzo che si farà dell’immobile. Inoltre la durata del contratto di locazioneè di sei anni, mentre per gli alberghi, b&b o attività teatrali si arriva fino a nove anni. Il proprietario dell’immobile può decidere di non rinnovare il contratto dopo i primi 6 o 9 anni solo se sussistono dei validi motivi concreti per farlo ed entrambi, sia il locatore che l’affittuario, possono rescindere il contratto dando un preavviso di 12 mesi, 18 nel ...

