Champions League 2020/2021, semifinali: le squadre qualificate (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le squadre qualificate alle semifinali dell’edizione 2020/2021 della Champions League. Si apre il quadro del penultimo atto della principale competizione europea per club e le quattro squadre in corsa sono pronte a contendersi il pass per la finale di Istanbul di sabato 29 maggio. L’Atatürk Olimpiyat è pronto ad ospitare la sfida più attesa della stagione. Ma chi sono le squadre in corsa? Sportface.it aggiornerà in tempo reale il quadro delle semifinali in questo ultimo scampolo di quarti. TABELLONE semifinali LE DATE DELLE semifinali Le squadre qualificate PSG CHELSEA REAL MADRID MANCHESTER CITY SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lealledell’edizionedella. Si apre il quadro del penultimo atto della principale competizione europea per club e le quattroin corsa sono pronte a contendersi il pass per la finale di Istanbul di sabato 29 maggio. L’Atatürk Olimpiyat è pronto ad ospitare la sfida più attesa della stagione. Ma chi sono lein corsa? Sportface.it aggiornerà in tempo reale il quadro dellein questo ultimo scampolo di quarti. TABELLONELE DATE DELLELePSG CHELSEA REAL MADRID MANCHESTER CITY SportFace.

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 11 #anni fa l'impresa dell'#Inter di #Mourinho a #Barcellona. Con @filippomricci - capuanogio : La #ChampionsLeague senza #RealMadrid, #Barcellona, #Juventus e #Milan sarebbe la Champions League che vede sparire… - lastminutesnews : RT @Network_Easy: Verratti and Florenzi to start for PSG: Italy internationals Marco Verratti and Alessandro Florenzi are expected to start… - topsportinews : #UCL ? Formacionet zyrtare: PSG - Manchester City ? -