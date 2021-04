Can e Diletta Leotta, è finita per davvero? Quel bacio che stronca le speranze dei fan (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’attore turco, Can Yaman e la giornalista di DAZN, Diletta Leotta avrebbero troncato già fa tempo. La foto con il bacio conferma tutto! In questi giorni si parla come non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’attore turco, Can Yaman e la giornalista di DAZN,avrebbero troncato già fa tempo. La foto con ilconferma tutto! In questi giorni si parla come non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - j_gufo : La notizia non è che Diletta Leotta abbia un nuovo fidanzato, ma chissenefott! Il notizione è che anche se sei due… - MandarinaCinese : RT @iaia71716551: - SemperVittoria : Non credo sia colpa sua: evidentemente Diletta Leotta non può raccontare la verità. A me questo Can Yaman mi ricord… -