Calciomercato Lazio, Matteo Ricci per il dopo Lucas Leiva (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il nome nuovo in casa Lazio è quello di Matteo Ricci dello Spezia. Il centrocampista classe 1994 potrebbe essere l'erede di Lucas Leiva Nonostante manchino ancora sei partite alla fine del campionato e la corsa Champions sia a dir poco nel vivo, in casa Lazio si inizia pian piano a pensare al futuro e quindi anche al mercato. Un nome che sembrerebbe essere finito nel mirino dei biancocelesti è quello di Matteo Ricci. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 VICE Leiva – Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista, cresciuto nella Roma, potrebbe essere il profilo giusto individuato dai capitolini per il ruolo di vice Leiva. Ad attirare le ...

