Calcio | museo di Coverciano diventa un set per un documentario su Davide Astori

L'importante è non dimenticare. Il ricordo di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo del 2018 poco prima del match di campionato tra i viola e l'Udinese in Friuli, è sempre presente nel cuore di tutti. In memoria dello sfortunato calciatore gigliato, è stato ideato e prodotto un documentario dalla rivista Edera sulla realizzazione a Firenze del murale a lui dedicato. Il museo del Calcio a Coverciano è diventato set di quest'opera. Un progetto, come riportato dall'Ansa, promosso dalla Fondazione Cure2Children in collaborazione con il Comune di Firenze. L'opera in questione sarà realizzata dall'artista siciliano Giulio Rosk grazie a una campagna di crowdfunding attualmente attiva sulla piattaforma GoFundMe e occuperà una parete di ben 240 metri ...

