Brigate Rosse, arrestati 7 ex terroristi: 3 sono in fuga, la maxi operazione di Francia e Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Individuati e, poi, arrestati in Francia 7 ex brigatisti Italiani grazie ad una collaborazione tra polizia Italiana e l’antiterrorismo francese. L’operazione è tutt’ora in corso e l’obiettivo finale sarà l’estradizione in Italia, tuttavia all’appello mancano 3 brigatisti che, accortosi del blitz, si sarebbero dati alla fuga. Parliamo di Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura sono loro gli ex rossi in fuga dopo l’operazione scattata questa mattina. Leggi anche: Protesta degli ambulanti a Roma: GRA bloccato, traffico in tilt Francia: chi sono i 7 brigatisti arrestati Dei 7 arrestati, si apprende che 4 di loro hanno in capo una condanna di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Individuati e, poi,in7 ex brigatistini grazie ad una collaborazione tra poliziana e l’antiterrorismo francese. L’è tutt’ora in corso e l’obiettivo finale sarà l’estradizione in, tuttavia all’appello mancano 3 brigatisti che, accortosi del blitz, si sarebbero dati alla. Parliamo di Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Venturaloro gli ex rossi indopo l’scattata questa mattina. Leggi anche: Protesta degli ambulanti a Roma: GRA bloccato, traffico in tilt: chii 7 brigatistiDei 7, si apprende che 4 di loro hanno in capo una condanna di ...

Advertising

fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di P… - luigidimaio : Si è appena conclusa una operazione antiterrorismo in Francia che vede l’arresto di sette ex membri delle Brigate R… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti… - giuppa64 : RT @O_Strunz: Francia, arrestati sette membri delle Brigate Rosse. A buon punto anche le indagini per l'omicidio dell'arciduca Francesco Fe… - isadoralarosa : RT @luigidimaio: Si è appena conclusa una operazione antiterrorismo in Francia che vede l’arresto di sette ex membri delle Brigate Rosse it… -