Borgo Mezzanone | incendio A fuoco alcune baracche | rogo non doloso

Di Francesco Santoro: In fumo alcune baracche nel campo di Borgo Mezzanone, l'insediamento a una manciata di chilometri da Foggia che ospita circa duemila migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Al momento non risulterebbero persone ferite. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe di natura dolosa o colposa. Si tratterebbe, infatti, di un incidente domestico.

