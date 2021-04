Barbara D’Urso e l’invito rifiutato: “Mi ha dato buca” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La D’Urso è stata rifiutata, ma da chi? La conduttrice non sta passando un bel momento e dopo la batosta le cose degenerano Ormai è un dato di fatto: per Barbara D’Urso non è un bel momento a livello professionale e i suoi programmi non vanno. Gli ascolti sono sempre più bassi e la conduttrice L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laè stata rifiutata, ma da chi? La conduttrice non sta passando un bel momento e dopo la batosta le cose degenerano Ormai è undi fatto: pernon è un bel momento a livello professionale e i suoi programmi non vanno. Gli ascolti sono sempre più bassi e la conduttrice L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

redazioneiene : “Sto veramente male, ho paura” @giovanniciacci opinionista di Barbara D'urso è passato dalle luci della tv al terro… - fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - heinz_28 : @franper81 Invece no, è tutto vero! ( Barbara D'Urso) - ShadowGigi : @NardoneVadim @marcopalears Ma il deficit in questo caso aumenta a prescindere, poteva esserci pure Barbara d'Urso,… - molly2marzo : RT @Pinucci63757977: A #lariachetirala7 c'è la zia Myrta in adorazione di Matteo Salvini che parla a ruota libera: il contradditorio, come… -