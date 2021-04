Ambulanti | Lozzi | proteste sul Raccordo risultato di scelte miopi Raggi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Ledi oggi, che hanno portato al blocco della circolazione sul GRA sono ildie scellerate da parte del Campidoglio. Oggi tutti i mercati sono chiusi perche’ gli operatori del commercio su area pubblica stanno manifestando contro la scelta scellerata del Comune di Roma di applicare la Bolkestein e di mettere immediatamente a bando le licenze, invece di seguire la legge nazionale che prevede la proroga delle concessioni fino al 2033.” “Un’intera categoria in subbuglio, il GRA bloccato, una citta’ in ostaggio sono i risultati di queste”. Cosi’ Monica, presidente del Municipio VII e candidata sindaco per REvoluzione Civica, in riferimento alleandate in scena sul GrandeAnulare di Roma ...