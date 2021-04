Alex Telles | “Dzeko sarà un pericolo costante Noi obbligati a vincere”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il terzino del Manchester United,, ha parlato a United Review sulla partita di domani contro la Roma: “Teniamo sempre d’occhio le squadre che potremmo incontrare più avanti nella competizione e guardiamo quindi le loro partite. La Roma è una squadra di qualità con giocatori molto bravi in fase offensiva, come, e calciatori che creano molto nella trequarti avversaria. I giallorossi sono anche bravi nella fase difensiva, hanno esperienza, non sono in semifinale per caso, hanno molta qualità. Saranno due belle partite. Ci presenteremo ben preparati e fiduciosi di fare del nostro meglio. Penso che queste gare importanti siano decide dai dettagli. La squadra chepiù concentrata e preparata vincerà la gara. Entrambe hanno qualità. La vincitricequella più focalizzata sui dettagli. ...

La semifinale di Europa League non è importante solo per la Roma , ma anche per il Manchester United, che vuole alzare al cielo il trofeo 4 anni dopo l'ultima volta. Lo sa bene, che a United Reviews, il programma del club inglese, parla degli avversari: "So che la Roma è una squadra di qualità con ottimi giocatori d'attacco come Edin Dzeko. Giocatori che creano ...... le probabili formazioni Queste le probabili formazioni di Manchester United - Roma MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1) : 1 De Gea; 29 Wan - Bissaka, 5 Maguire, 2 Lindelof, 27; 39 McTominay,...MANCHESTER UNITED TELLES – Alex Telles ha parlato del match di domani tra il Manchester United e la Roma valido per la semifinale d’andata di Europa League al match program ufficiale dei Red Devils. L ...Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA ! Eric Bailly, accostato al Milan, rinnova con il Manchester United. È ufficiale il prolungamento del contratto del difens ...