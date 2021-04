Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: programma, orari, tv, streaming. In palio i pass per le Olimpiadi! (Di martedì 27 aprile 2021) Si disputeranno nel periodo 1-6 maggio le competizioni legate alla Coppa del Mondo di tuffo per quanto riguarda la tappa di Tokyo. Ci sono sei giorni di gare che mettono a disposizione diversi pass per le Olimpiadi, in pratica quasi dei biglietti di “permanenza” virtuale. Si comincerà con le gare sincronizzate, in particolare per le donne dal trampolino da 3 metri e per gli uomini dalla piattaforma da 10 metri. Si invertono i ruoli dal sabato alla domenica, mentre il lunedì spazio alle gare individuali, con un giorno di preliminari lunedì 3 seguito dalle finali dal trampolino da 3 metri femminile e dalla piattaforma da 10 metri maschile per quel che concerne martedì 4. Infine, piattaforma da 10 metri femminile mercoledì 5 e trampolino da 3 metri maschile giovedì 6. In palio quattro posti a cinque ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Si disputeranno nel periodo 1-6 maggio le competizioni legate alladeldi tuffo per quanto riguarda la tappa di. Ci sono sei giorni di gare che mettono a disposizione diversiper le Olimpiadi, in pratica quasi dei biglietti di “permanenza” virtuale. Si comincerà con le gare sincronizzate, in particolare per le donne dal trampolino da 3 metri e per gli uomini dalla piattaforma da 10 metri. Si invertono i ruoli dal sabato alla domenica, mentre il lunedì spazio alle gare individuali, con un giorno di preliminari lunedì 3 seguito dalle finali dal trampolino da 3 metri femminile e dalla piattaforma da 10 metri maschile per quel che concerne martedì 4. Infine, piattaforma da 10 metri femminile mercoledì 5 e trampolino da 3 metri maschile giovedì 6. Inquattro posti a cinque ...

