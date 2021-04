Tina Cipollari tradisce Maria de Filippi e passa in Rai Lei confessa | “Pronta a rifare il reality” Fan increduli | Lo Scoop assurdo

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 aprile 2021)ha raccontato di aver rischiato di perdere la vita a causa di untelevisivo. Si tratta di Pechino Express, l’adventure-game di Rai Due che porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non solo. Sulla loro strada i personaggi incontrano sfide, ostacoli e pericoli sotto lo sguardo attento di Costantino Della Gherardesca. La famosa opinionista era in coppia con Simone Di Matteo, anche lui noto grazie al mondo di Uomini e Donne. Con lui è riuscita ad arrivare per prima al traguardo e a vincere il bonus messo in palio dalla produzione. Un’esperienza molto forte per, ma l’unica che farebbe nuovamente. La vamp ha infatti spiegato di non essere assolutamente interessata né al Grande Fratello Vip né all’Isola dei Famosi. L’unico...