Scomparso da due giorni | ragazzo di 32 anni trovato morto dentro un sifone

(Di martedì 27 aprile 2021) Un uomo di 32di Susegana (Treviso) è statooggi privo di vita in undella rete di irrigazione in una zona di campagna non lontano dalla sua residenza. La sua scomparsa era stata ...

Advertising

Olimpia07522322 : @AnnaMariaDeFalc Dopo due giorni, all'improvviso è scomparso. - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Susegana (TV), Ritrovato il corpo senza vita del 32enne scomparso da due giorni… - carolin45632434 : @monster1990my Tommy e giù in questi due giorni ! Infatti è scomparso dai social - herzoa : Gazidis scomparso nelle ultime due partite o sbaglio? - Mzucchiatti95 : Anthony Hopkins vince l’Oscar e ricorda Chadwick Boseman, nominato postumo. Anthony Hopkins era tra i 5 anche nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso due

Oggi Treviso

La sua scomparsa era stata denunciata ai carabinieri dai genitorigiorni fa, quando non era rientrato dopo aver partecipato ad un ritrovo con amici. Il corpo è stato recuperato dai vigili del ......il 25 aprile. La cerimonia si svolgerà nella basilica del Crocifisso in viale Varese. Roberto Simone era nato a Cerignola il 30 giugno del 1943. Sposato, lascia la moglie Anna efiglie,...Un uomo di 32 anni di Susegana (Treviso) è stato trovato oggi privo di vita in un sifone della rete di irrigazione in una zona di campagna non lontano dalla sua residenza. La sua scomparsa ...Marco Salmeri è morto in quel maledetto pomeriggio di sette anni fa, lasciando sotto choc tutti quelli che lo amavano e l'intero mondo del calcio. Giocava per il Due Torri e il 27 aprile 2014 ...