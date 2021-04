Recovery Plan | Fassina Leu | “Starei più attento ad utilizzare aggettivi come epocale e storico”

(Di martedì 27 aprile 2021), “piùad. E’ un provvedimento con grandi potenzialità, ma siamo in un contesto di crollo del pil da guerra mondiale. Sarebbe stato meglio dare più tempo al Parlamento per discutere il Pnrr, potevamo consegnarlo all’Europa anche con una settimana di ritardo”. Stefano, deputato di Leu, è intervenuto ai microfoni di Cusano Italia Tv per commentare la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del premier Mario Draghi alla Camera.(Leu): “piùa diree ...

galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - Maria26046585 : RT @Cesare6677: @matteosalvinimi Solo una curiosità, come pagheremo i miliardi del Recovery Plan? - piero_mas : RT @SkyTG24: Il lapsus di #Draghi al #Senato. Gli aggiornamenti sul #RecoveryPlan italiano: -

Io sono convinto che ce la faremo, che la strada sia quella giusta e credo che il governo abbia fatto bene ad ascoltare le Regioni sul: con il governo Conte le nostre proposte non erano ...'La pandemia ha amplificato le disuguaglianze già esistenti. Per noi ildeve servire a ricucire divari economico, territoriale, sociale e anche quello ambientale'. Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. mpe/trg"Recovery plan: bene il recupero dei borghi, ora va colmato digital divide". Coldiretti - Il presidente Mauro Pacifici sulla misura per la tutela del paesaggio rurale ...“Lo stanziamento di 600 milioni di euro per interventi di restauro e di riqualificazione dell’edilizia rurale e storica è un’ottima notizia per il Trentino ...