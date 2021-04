Recovery | Draghi | profondo rispetto del governo per Camere

(Di martedì 27 aprile 2021) "Ribadisco ilche iled io abbiamo per il Parlamento: indubbiamente i tempi erano ristretti" per l'esame del Pnrr ma legati alla data del 30 aprile. Lo dice il premier Mario ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: @SHIN_Fafnhir @ElioLannutti @Serv_Pubblico Emergenza Nazionale Il Recovery Plan di Draghi vuole privatizzare l’acqua a 10… - TgLa7 : #Recovery: Draghi, 1 mld investimenti per sport -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, replicando alla Camera al dibattito sulla presentazione delPlan e rispondendo alla richieste di chiarimenti "da parte di molti" sul ...Lo dice il premier Marionella replica in Aula alla Camera sulplan. " Indubbiamente i tempi erano ristretti - aggiunge il presidente del Consiglio - ma la scadenza del 30 aprile non ...Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. "La collaborazione tra legislativo ed esecutivo è fondamentale ora e lo sarà ancora di più nei mesi a venire".248 miliardi complessivi, sei missioni, riforme strutturali per un Paese che brucia ancora, messo in ginocchio da una pandemia che continua a mietere vittime ...