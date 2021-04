Real-Chelsea 1-1 nella semifinale d’andata di Champions

(Di martedì 27 aprile 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Uno pari e discorso rimandato al ritorno di Londra. La prima sfida traMadrid etermina in parità con Benzema che risponde a Pulisic. Sotto la pioggia di Valdebebas le semifinali disi aprono con un 1-1 che tiene aperto qualsiasi discorso in vista della gara allo Stamford Bridge. Ilparte a mille e trova il gol del vantaggio dopo appena 14 minuti. Lancio di Rudiger con Pulisic che beffa Nacho e, dinnanzi a una difesa completamente immobile, supera agevolmente anche Courtois per poi depositare la palla in rete. La rete avversaria sveglia ilche al 23? si fa vedere con un gran tiro di Benzema che colpisce la parte esterna del palo. E’ solo il preludio al gol del francese che sei minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, con una bella ...

Advertising

LigadeCampeones : ??? Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid ?????????????????? @realmadrid ?? @ChelseaFC_Sp ?? - SkySport : Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming: gli orari - SkySport : REAL MADRID-CHELSEA 1-1 Risultato finale ? ? #Pulisic (14') ? #Benzema (29') ? ?? - jason05_ : Abbiamo parlato del Gasp, abbiamo riportato Marino in live, abbiamo detto le cose più indicibili possibili sulla ge… - Baytvx : RT @cr7raprhymes: FT: Real Madrid 1-1 Chelsea Sofascore MOTM: Messi ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Chelsea

Madrid ehanno pareggiato 1 - 1 nell'andata della semifinale di Champions League. Inglesi in vantaggio al 14' del primo tempo grazie alla rete di destro Pulisic. Iltrova il pareggio ...Ilè in condizione e lo fa vedere: gestisce e attacca con i tempi giusti, non rischiando ... Ilnon convince. Entra anche Hazard , ma si vede subito che non è al meglio. Tuchel manda in ...Finisce 1-1 la gara di andata della prima semifinale di Champions League. Vantaggio degli uomini di Tuchel al 14' con Pulisic: lo statunitense approfitta di una indecisione di Nacho. Ma ci pensa Benze ...Si deciderà tutto il prossimo 5 maggio a Stamford Bridge. Al Di Stefano, Tra Real Madrid e Chelsea, finisce 1-1. Un risultato che sta stretto ai londinesi. Che ...