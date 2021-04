Provaci ancora Orban. Se Putin divide l’Est Europa (Di martedì 27 aprile 2021) La lealtà del premier ungherese Viktor Orbán per il Cremlino non è venuta meno durante la saga diplomatica in corso tra l’Occidente e la Russia. Pur unendosi al coro di biasimo per le azioni ostili portate avanti sul suolo europeo dai servizi segreti russi, Orbán ha esercitato pressioni sui suoi alleati per annacquare le critiche verso Mosca. Lunedì i componenti del gruppo Visegrád – Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria, anche detti V4 – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta di condanna alla Russia. Il testo critica le “deplorabili azioni aggressive” a opera di agenti russi in “violazione delle leggi internazionali”, nonché la risposta “sproporzionata” del governo russo, ossia l’espulsione di 20 diplomatici cechi da Mosca in seguito alla cacciata di gran parte dello staff diplomatico russo da Praga. “Non permetteremo che queste attività dividano ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) La lealtà del premier ungherese Viktor Orbán per il Cremlino non è venuta meno durante la saga diplomatica in corso tra l’Occidente e la Russia. Pur unendosi al coro di biasimo per le azioni ostili portate avanti sul suolo europeo dai servizi segreti russi, Orbán ha esercitato pressioni sui suoi alleati per annacquare le critiche verso Mosca. Lunedì i componenti del gruppo Visegrád – Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria, anche detti V4 – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta di condanna alla Russia. Il testo critica le “deplorabili azioni aggressive” a opera di agenti russi in “violazione delle leggi internazionali”, nonché la risposta “sproporzionata” del governo russo, ossia l’espulsione di 20 diplomatici cechi da Mosca in seguito alla cacciata di gran parte dello staff diplomatico russo da Praga. “Non permetteremo che queste attività dividano ...

