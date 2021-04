Per Huawei il 5G è un ricordo: presto lancerà i primi satelliti per il 6G (Di martedì 27 aprile 2021) Per Huawei il 5G è già un ricordo. L’azienda ha lavorato alle Reti di sesta generazione e a luglio lancerà i primi satelliti di verifica delle nuove tecnologie. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 27 aprile 2021) Peril 5G è già un. L’azienda ha lavorato alle Reti di sesta generazione e a lugliodi verifica delle nuove tecnologie. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Huawei si porta avanti: satelliti 6G in orbita quest’estate In anticipo con i tempi, Huawei lancerà in orbita insieme a China Mobile due satelliti prova per il 6G, per studiarne le potenzialità ...

