OPA ASTM | adesioni al 27 04 2021

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azionirisulta che oggi, 27 aprile, sono state presentate 177.238 richieste di, che portano complessivamente a 604.259 le richieste di, pari allo 0,90% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile, terminerà il prossimo 10 maggio. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 7 e 10 maggionon potranno essere apportate in adesione all’offerta. (Foto: © Luca Ponti 123RF)

Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azioni ASTM risulta che oggi, 27 aprile 2021, sono state presentate 177.238 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 604.259 le richieste di adesioni, pari allo 0,90% dell'offerta. L'operazione terminerà il 10 maggio.