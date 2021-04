Milan, Pioli sorride: Ibrahimovic si allena in gruppo | News (Di martedì 27 aprile 2021) Buone notizie per Stefano Pioli, visto che Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è allenato questa mattina in gruppo Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 aprile 2021) Buone notizie per Stefano, visto che Zlatan, attaccante del, si èto questa mattina in

Advertising

pisto_gol : Laz-Mil 3:0 Due gol di Correa, uno di Immobile rilanciano una bella Lazio e per la 1^volta il Milan è fuori dalla C… - PBPcalcio : Pioli conferma assenza di #Ibra domani e aggiunge che sarà disponibile dalla prossima #Milan - AntoVitiello : #Pioli: 'Abbiamo avuto dei problemi, Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Valutiamo domani'. #Milan - acafaro65 : RT @AntonelloAng: Milan per una sera è stato trattato dall' arbitro come la Juventus? Leggo di proteste di Pioli. Dopo 18 rigori non ne han… - ahahahahandrea : il Milan di Pioli cola a picco e lui se la dorme come se niente fosse -