Meteo Campania, caldo africano in arrivo: temperature fino a 27° (Di martedì 27 aprile 2021) Meteo Campania: mentre al Centro-nord le piogge terranno lontana la primavera, nelle regioni del Sud si potrà avere un vero e proprio anticipo d’estate. La Campania si troverà ai margini tra l’anticiclone africano e un flusso di correnti sud occidentali che accompagnano il passaggio di una perturbazione maggiormente attiva al centro nord Italia. A riferirlo Leggi su 2anews (Di martedì 27 aprile 2021): mentre al Centro-nord le piogge terranno lontana la primavera, nelle regioni del Sud si potrà avere un vero e proprio anticipo d’estate. Lasi troverà ai margini tra l’anticiclonee un flusso di correnti sud occidentali che accompagnano il passaggio di una perturbazione maggiormente attiva al centro nord Italia. A riferirlo

