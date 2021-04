Juventus, Buffon verso l’addio: cinque squadre su di lui (Di martedì 27 aprile 2021) Gianluigi Buffon si avvia verso la fine della sua carriera calcistica e nella sua ultima stagione potrebbe non vestire i colori bianconeri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il campione del mondo del 2006 vorrebbe chiudere la sua carriera con una stagione da titolare, e già cinque squadre si sono fatte avanti: Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Galatasaray, Dynamo Kiev e Olympiacos. La decisione arriverà solo dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma il 19 maggio, e probabilmente quella sarà anche l’ultima partita dal primo minuto con la Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Gianluigisi avviala fine della sua carriera calcistica e nella sua ultima stagione potrebbe non vestire i colori bianconeri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il campione del mondo del 2006 vorrebbe chiudere la sua carriera con una stagione da titolare, e giàsi sono fatte avanti: Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Galatasaray, Dynamo Kiev e Olympiacos. La decisione arriverà solo dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma il 19 maggio, e probabilmente quella sarà anche l’ultima partita dal primo minuto con la. SportFace.

Advertising

MCriscitiello : ***In caso di addio di Andrea Agnelli, la famiglia Elkann pensa ad Alessandro Nasi come Presidente della Juventus.… - BombeDiVlad : ???? #Juventus, #Buffon a fine stagione pronto a dire addio ai bianconeri ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV… - sportface2016 : #Juventus , #Buffon verso l'addio: cinque squadre su di lui - infoitsport : Calciomercato Juventus: 5 club su Buffon - infoitsport : Calciomercato Juventus: tradimento Buffon, futuro in serie A -