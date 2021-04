Israele | arbitro di calcio dichiara di essere transgender

(Di martedì 27 aprile 2021) Sapir Berman,di, hato die di vivere come una donna. Nella giornata odierna ha anche annunciato di aver ricevuto il sostegno della sua famiglia, del sindacato arbitrale locale e dei funzionari diisraeliani e internazionali. Berman ha detto che anche i giocatori e i tifosi hanno iniziato a rivolgersi a lei come una donna. SportFace.

La federcalcio le ha fornito il massimo appoggio segna un momento storico per l'inclusione nel mondo del calcio, avendo in federazione il primo transgender della storia del calcio. Sagi Berman era un uomo che ha deciso di cambiare sesso, ora si chiama Sapir. La federcalcio d'Israele le ha fornito il massimo appoggio