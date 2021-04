Inter, scudetto ora più vicino: possibile certezza già domenica (Di martedì 27 aprile 2021) L’Inter vicinissima a vincere lo scudetto Solo quattro punti e poi sarà festa scudetto per l’Inter che dopo il ko del Milan in casa della Lazio di ieri sera potrebbe festeggiare già domenica domenica pomeriggio se l’Atalanta non dovesse battere il Sassuolo. Prima però è necessario battere il Crotone (sabato) e poi guardarsi in tranquillità la partita del ‘Mapei Stadium’. “Non sarà sufficiente, però, vincere in casa dei calabresi (sabato). Con la Lazio che ieri sera ha sconfitto il Milan, ora dipende solo dall’Atalanta, a Reggio Emilia, con il Sassuolo (domenica). Se i bergamaschi non dovessero vincere, con la banda Conte a quota 81, allora si potrà già dare via libera ai festeggiamenti per il 19° scudetto. Altrimenti, in caso di vittoria ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) L’vicinissima a vincere loSolo quattro punti e poi sarà festaper l’che dopo il ko del Milan in casa della Lazio di ieri sera potrebbe festeggiare giàpomeriggio se l’Atalanta non dovesse battere il Sassuolo. Prima però è necessario battere il Crotone (sabato) e poi guardarsi in tranquillità la partita del ‘Mapei Stadium’. “Non sarà sufficiente, però, vincere in casa dei calabresi (sabato). Con la Lazio che ieri sera ha sconfitto il Milan, ora dipende solo dall’Atalanta, a Reggio Emilia, con il Sassuolo (). Se i bergamaschi non dovessero vincere, con la banda Conte a quota 81, allora si potrà già dare via libera ai festeggiamenti per il 19°. Altrimenti, in caso di vittoria ...

Advertising

tancredipalmeri : Certo la storia dell’Inter è davvero illogica. Da quando ho memoria visiva, quindi 1986, tre volte torna a vincere… - realvarriale : Prepotente ritorno in zona #Champions per @OfficialSSLazio che travolge @acmilan con 2 gol di #Correa e uno di… - Gazzetta_it : #Inter a un passo dallo #scudetto, ecco quando e come potrebbe arrivare - Ftbnews24 : #Inter verso #InterVerona #Lukaku #SerieA #Conte #Marotta #Zhang ?? - giovannisalvest : @GennaroSpinaa l'Inter ha svoltato andando prima in CL e poi ora con lo scudetto partendo da un allenatore di livel… -