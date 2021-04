Il Punto Z mette a nudo tutta l’inesperienza di Tommaso Zorzi (Di martedì 27 aprile 2021) Il Punto Z di Tommaso Zorzi su Mediaset Play Nei sei mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip si era capito che Tommaso Zorzi, alla fine vincitore del reality di Canale5, bucava il video come poche volte capita di vedere nel piccolo schermo. Da lì ospitate a reti unificate e la promozione a opinionista all’Isola dei Famosi, altro reality del Biscione, che dopo una partenza grintosa perde però ascolti puntata dopo puntata. Contemporaneamente Tommaso Zorzi conduce un programma settimanale di un’ora su Mediaset Play, piattaforma digital di Cologno Monzese, che vorrebbe competere con gli OTT e i social streaming come Twitch (di proprietà di Amazon). Il suo Punto Z dura più o meno 45 minuti, in cui si alternano ospiti in studio, in ... Leggi su tvzoom (Di martedì 27 aprile 2021) IlZ disu Mediaset Play Nei sei mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip si era capito che, alla fine vincitore del reality di Canale5, bucava il video come poche volte capita di vedere nel piccolo schermo. Da lì ospitate a reti unificate e la promozione a opinionista all’Isola dei Famosi, altro reality del Biscione, che dopo una partenza grintosa perde però ascolti puntata dopo puntata. Contemporaneamenteconduce un programma settimanale di un’ora su Mediaset Play, piattaforma digital di Cologno Monzese, che vorrebbe competere con gli OTT e i social streaming come Twitch (di proprietà di Amazon). Il suoZ dura più o meno 45 minuti, in cui si alternano ospiti in studio, in ...

tvzoomitalia : Il Punto Z mette a nudo tutta l’inesperienza di Tommaso Zorzi @QuiMediaset_it @MediasetPlay @tommaso_zorzi - EsercitoCrucian : RT @gippu1: ... e si mette in proprio nello 0-2, ruotando attorno a Busquets e producendosi in un assolo degno di Maradona 1986. La semifin… - mayoraltitolare : RT @gippu1: ... e si mette in proprio nello 0-2, ruotando attorno a Busquets e producendosi in un assolo degno di Maradona 1986. La semifin… - ROM4CENTR00 : perché mi mette mi piace solo quando lo insulto punto di domanda #amici20 - gippu1 : ... e si mette in proprio nello 0-2, ruotando attorno a Busquets e producendosi in un assolo degno di Maradona 1986… -