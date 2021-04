Il modello Atalanta non esiste (Di martedì 27 aprile 2021) Ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, domenica sera con il pokerissimo al Bologna alle spalle, in uno sfogo divenuto il manifesto del 'No alla Super League': "Lunedì ero convinto che fosse tutti finito. Abbiamo seriamente rischiato di non giocare più per salvare 12 club... I debiti? A Firenze, Palermo o Torino sono saltate società con i conti in rosso e se succede una cosa del genere a Bergamo state sicuri che l'Atalanta chiude. I Percassi devono dichiarare fallimento, mica li salva nessuno". E poi altre considerazioni sui modelli di gestione sostenibile e quelli che, invece, hanno trascinato le multinazionali del pallone sull'orlo del baratro. Parole che, messe in bocca all'allenatore che ha portato una provinciale come l'Atalanta a un passo dalla semifinale della Champions League, sono suonate come un j'accuse ... Leggi su panorama (Di martedì 27 aprile 2021) Ha detto il tecnico dell'Gian Piero Gasperini, domenica sera con il pokerissimo al Bologna alle spalle, in uno sfogo divenuto il manifesto del 'No alla Super League': "Lunedì ero convinto che fosse tutti finito. Abbiamo seriamente rischiato di non giocare più per salvare 12 club... I debiti? A Firenze, Palermo o Torino sono saltate società con i conti in rosso e se succede una cosa del genere a Bergamo state sicuri che l'chiude. I Percassi devono dichiarare fallimento, mica li salva nessuno". E poi altre considerazioni sui modelli di gestione sostenibile e quelli che, invece, hanno trascinato le multinazionali del pallone sull'orlo del baratro. Parole che, messe in bocca all'allenatore che ha portato una provinciale come l'a un passo dalla semifinale della Champions League, sono suonate come un j'accuse ...

