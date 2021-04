Il Milan è spremuto | Pioli fatica a rianimarlo | ora al tecnico serve un piano B

(Di martedì 27 aprile 2021) I meriti di Stefanonel miglioramento delrispetto alle ultime stagioni sono incancellabili, e non basterà un finale di campionato accidentato per metterli in discussione. Preparato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan spremuto

La Gazzetta dello Sport

Preparato, ottimo gestore di uomini, impeccabile nello stile: il tecnico rossonero s'è fatto apprezzare in tanti aspetti fondamentali per essere un allenatore "da". Detto questo, è evidente che ......hagiocatori e stessi club senza dare garanzie e senza garantire equilibrio. La promessa di garantire pari opportunità è svanita nel nulla, basti pensare a cosa ha dovuto subire ildue ...Serve chiarezza. Antonio Conte in questi due anni ha fatto un lavoro straordinario e c’è tanto del tecnico salentino sul diciannovesimo scudetto interista, che potrebbe ...Antonio Conte, al termine della sfida pareggiata dall'Inter contro lo Spezia, ha parlato della Superlega. "Lo sport dev’essere meritocratico. Noi lavoriamo per cercare di vincere, ...