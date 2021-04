Ibrahimovic, l’Uefa apre un’indagine: “Presunto coinvolgimento in una società di scommesse”. Ecco cosa rischia (Di martedì 27 aprile 2021) “Potenziale violazione del regolamento disciplinare per un Presunto coinvolgimento in una società di scommesse“. Così la Uefa in una nota ufficiale annuncia l’apertura di un’indagine nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Nelle scorse settimane il quotidiano svedese ‘Aftonbladet’ aveva rivelato che l’attaccante del Milan e della nazionale svedese risulta proprietario al 10% delle quote di Bethard, azienda attiva nel mondo delle scommesse con sede a Malta. Posizione che risulta incompatibile con le regole della società a capo del calcio europeo: la Uefa stabilisce infatti che i giocatori con interessi finanziari nelle attività di scommesse, non hanno l’autorizzazione a partecipare a nessuna delle competizioni, ragion per cui il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Potenziale violazione del regolamento disciplinare per unin unadi“. Così la Uefa in una nota ufficiale annuncia l’apertura dinei confronti di Zlatan. Nelle scorse settimane il quotidiano svedese ‘Aftonbladet’ aveva rivelato che l’attaccante del Milan e della nazionale svedese risulta proprietario al 10% delle quote di Bethard, azienda attiva nel mondo dellecon sede a Malta. Posizione che risulta incompatibile con le regole dellaa capo del calcio europeo: la Uefa stabilisce infatti che i giocatori con interessi finanziari nelle attività di, non hanno l’autorizzazione a partecipare a nessuna delle competizioni, ragion per cui il presidente ...

