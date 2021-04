Gabriel Garko colpito da un grave lutto: il drammatico messaggio (Di martedì 27 aprile 2021) Gabriel Garko su Instagram ha deciso di dare l’ultimo saluto al suo amatissimo papà con un post commovente Gabriel GarkoL’attore di Zagarolo purtroppo è stato colpito da un gravissimo lutto. Gabriel Garko ha dovuto dire addio per sempre al suo amatissimo papà Claudio e ha deciso di condividere il suo dolore sui social. Nel dettaglio Gabriel ha postato alcuni scatti del passato del suo papà, ricordando sicuramente i bellissimi momenti trascorsi insieme. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@GabrielGarko official) L’addio di Gabriel Garko a suo ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 aprile 2021)su Instagram ha deciso di dare l’ultimo saluto al suo amatissimo papà con un post commoventeL’attore di Zagarolo purtroppo è statoda un gravissimoha dovuto dire addio per sempre al suo amatissimo papà Claudio e ha deciso di condividere il suo dolore sui social. Nel dettaglioha postato alcuni scatti del passato del suo papà, ricordando sicuramente i bellissimi momenti trascorsi insieme. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) L’addio dia suo ...

