Enna, un sacerdote arrestato per violenza su minori dopo la denuncia di un giovane. L’appello della Procura (Di martedì 27 aprile 2021) Un sacerdote avrebbe compiuto atti di violenza su minori sin da quando era seminarista. Un sacerdote della diocesi di Piazza Armerina è stato arrestato dalla Squadra mobile di Enna con l’accusa di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. Gli agenti hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Enna su richiesta del Procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo. Secondo l’accusa, gli abusi sarebbero stati compiuti sia quando era ancora seminarista, sia dopo essere stato ordinato sacerdote. «Reati aggravati dal fatto di essere stati consumati in danno di minori a lui affidati per ragioni di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Unavrebbe compiuto atti disusin da quando era seminarista. Undiocesi di Piazza Armerina è statodalla Squadra mobile dicon l’accusa disessuale e atti sessuali con minorenni. Gli agenti hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip disu richiesta deltore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo. Secondo l’accusa, gli abusi sarebbero stati compiuti sia quando era ancora seminarista, siaessere stato ordinato. «Reati aggravati dal fatto di essere stati consumati in danno dia lui affidati per ragioni di ...

