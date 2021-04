Embraco, senza interventi 400 operai licenziati dal 22 luglio e niente cig. Sindacati e Regione scrivono al ministro Orlando (Di martedì 27 aprile 2021) Mancato accordo tra Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino e curatela fallimentare di Ventures al tavolo convocato dall’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte. Restano confermati i licenziamenti dei 400 lavoratori ex Embraco che partiranno il 22 luglio al termine degli ammortizzatori sociali. I Sindacati fanno sapere che i legali hanno nuovamente ribadito di non essere nelle condizioni di inviare la richiesta di cassa integrazione per Covid, nonostante quanto sostenuto dai tecnici del ministero del Lavoro al tavolo convocato venerdì scorso dal Mise. La direzione del ministero aveva infatti affermato che la situazione del fallimento Ventures rientra tra le tipologie di aziende che possono utilizzare lo strumento. Il ministero continua comunque a dirsi “impegnato a garantire con il massimo sforzo” l’utilizzo degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Mancato accordo tra Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino e curatela fallimentare di Ventures al tavolo convocato dall’assessorato al Lavoro dellaPiemonte. Restano confermati i licenziamenti dei 400 lavoratori exche partiranno il 22al termine degli ammortizzatori sociali. Ifanno sapere che i legali hanno nuovamente ribadito di non essere nelle condizioni di inviare la richiesta di cassa integrazione per Covid, nonostante quanto sostenuto dai tecnici del ministero del Lavoro al tavolo convocato venerdì scorso dal Mise. La direzione del ministero aveva infatti affermato che la situazione del fallimento Ventures rientra tra le tipologie di aziende che possono utilizzare lo strumento. Il ministero continua comunque a dirsi “impegnato a garantire con il massimo sforzo” l’utilizzo degli ...

FuturaTorino : ?? Il tempo è scaduto per i lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Sono in 406 a rischiare il licenziamento… - Irisamalu : RT @sobchak69: E in mezzo a tutto questo bla bla bla alla #Embraco quattrocento persone rimarranno senza lavoro. Partire malissimo. - Fusillide : RT @sobchak69: E in mezzo a tutto questo bla bla bla alla #Embraco quattrocento persone rimarranno senza lavoro. Partire malissimo. - brongosalvatore : RT @sobchak69: E in mezzo a tutto questo bla bla bla alla #Embraco quattrocento persone rimarranno senza lavoro. Partire malissimo. - Marco_Bello1 : RT @sobchak69: E in mezzo a tutto questo bla bla bla alla #Embraco quattrocento persone rimarranno senza lavoro. Partire malissimo. -