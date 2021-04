E' di Peter Neumair il cadavere ritrovato nell' Adige

Leggi su agi

(Di martedì 27 aprile 2021) AGI È di Peter Neumair ile acque del fiumeall'altezza di Ravina nei pressi di Trento. Il, come riferito dal Tg3 regionale, è stato riconosciuto dall'avvocato della figlia Madè. Ad avvistare il corpo dell'uomo, 63 anni, in stato di decomposizione, è stato un giovane che stava camminando lungo la ciclabile che costeggia il corso d'acqua assieme al suo cane. Il corpo della sua compagna, Laura Perselli di 68 anni, era stato rinvenuto sempree acque del fiumesabato 6 febbraio. Da fine gennaio si trova in carcere a Bolzano il figlio della coppia, Benno Neumair di 30 anni, chee settimane successive aveva confessato l'omicidio dei genitori. Benno ha ucciso di genitori'appartamento ...