Denunciato 33enne a Châtillon: guidava con patente sospesa e ubriaco (Di martedì 27 aprile 2021) Denunciato 33ennea a Châtillon per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica, avendo, inoltre, la patente sospesa. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha Denunciato 33enne a Châtillon, ma residente in Piemonte, per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica, avendo, inoltre, la patente sospesa. Al casello autostradale di Chatillon,

Ultime Notizie dalla rete : Denunciato 33enne Guida ubriaco e con patente sospesa, 33enne denunciato a Châtillon L'uomo è stato denunciato. Rischia un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, con possibilità di revoca. M. C.

Guidava ubriaco e con la patente sospesa, denunciato 33enne Guidava in stato di ebbrezza e con la patente sospesa per lo stesso motivo. Per questo, negli scorsi giorni, la Polizia stradale ha denunciato un 33enne, residente in Piemonte, fermato al casello autostradale di Châtillon per un controllo. Gli agenti hanno notato, sul conducente, "gli inequivocabili sintomi dell'ebbrezza alcolica" ...

