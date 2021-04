Dal mollettone agli scrunchie | ecco i nuovi accessori per capelli che amerete subito

(Di martedì 27 aprile 2021) Le mollette per, e in generale gli2021, sono adatte a tutte, da quelle con più esperienza a coloro che non vanno oltre la classica coda di cavallo. Colorati, XXL e dallo stile principessa hippy, danno una sferza di energia anche al look più semplice. Non solo belli però anche buoni: dall’organza alla seta, conferiscono un allure raffinato alla chioma oltre a prendersene effettivamente cura, grazie ai tessuti delicati che non strappano i. Leggi anche ›2021, i quattrodi tendenza per la primavera estate ...

Chiara Ferragni ha riscosso molto successo con questa acconciatura creata per leiMake - up Artist e Hair Stylist Manuele Mameli, suo collaboratore. L'influencer più famosa d'...'', ossia ...Se fino a poco fa erano usati solo per fare le pulizie o la tintaparrucchiere, ecco che ora i mollettoni per capelli sono addirittura diventati un must have del ...è successo anche al...L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha lanciato il mollettone per capelli come accessorio must have per l'estate 2021 ...La moda lo ha concesso, per anni, solo in casa, Chiara Ferragni invece sdogana l'utilizzo del mollettone per capelli come accessorio per i nostri outfit.