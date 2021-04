Covid | Australia sospende voli con India e invia aiuti

(Di martedì 27 aprile 2021) L’ha sospeso i collegamenti aerei con l’, pesantemente colpita da una nuova ondata di coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministrono Scott Morrison, spiegando che icon l’saranno ”sospesi” con effetto immediato fino al 15 maggio. La scorsa settimana il governo di Canberra aveva già deciso di ridurre i collegamenti aerei con l’del 30 per cento. Morrison ha anche annunciato che l’invieràall’, compresi 500 ventilatori e un milione di mascherine chirurgiche, come riporta l’Abc. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

