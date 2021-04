Covid, allarme Fipe: “persi 45 mld da inizio pandemia per bar e ristoranti” (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Dall’inizio della pandemia ad oggi i bar e i ristoranti italiani hanno perso una cifra come 45 miliardi di euro a causa delle chiusure e delle riaperture a singhiozzo, con le varie limitazioni a causa dell’emergenza Covid. L’allarmante stima è della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, interpellata dall’Adnkronos. “Nel 2020 gli esercizi pubblici hanno perso oltre 34 miliardi di euro, raggiungendo quindi una perdita totale di oltre 45 miliardi di euro dall’inizio della pandemia ad oggi” rimarca il direttore dell’ufficio studi Fipe Confcommercio Luciano Sbraga. Inoltre, nel 2021, nel primo quadrimestre 2021, da gennaio ad oggi, le attività del settore fuori casa hanno perso 9 miliardi di euro (fino ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Dall’dellaad oggi i bar e iitaliani hanno perso una cifra come 45 miliardi di euro a causa delle chiusure e delle riaperture a singhiozzo, con le varie limitazioni a causa dell’emergenza. L’allarmante stima è della, la Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, interpellata dall’Adnkronos. “Nel 2020 gli esercizi pubblici hanno perso oltre 34 miliardi di euro, raggiungendo quindi una perdita totale di oltre 45 miliardi di euro dall’dellaad oggi” rimarca il direttore dell’ufficio studiConfcommercio Luciano Sbraga. Inoltre, nel 2021, nel primo quadrimestre 2021, da gennaio ad oggi, le attività del settore fuori casa hanno perso 9 miliardi di euro (fino ...

