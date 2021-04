Correa gol e quell' esultanza in stile Nba

Advertising

pisto_gol : Laz-Mil 3:0 Due gol di Correa, uno di Immobile rilanciano una bella Lazio e per la 1^volta il Milan è fuori dalla C… - realvarriale : Prepotente ritorno in zona #Champions per @OfficialSSLazio che travolge @acmilan con 2 gol di #Correa e uno di… - SkySport : LAZIO-MILAN 3-0 Risultato finale ? ? #Correa (2') ? #Correa (52') ? #Immobile (87') ? SERIE A – 33^ giornata ??… - Gazzetta_it : VIDEO #LazioMilan, #Correa segna, ma c'era fallo su #Calhanoglu? #Orsato e la review #Var delle polemiche… - RiccardoIcco : RT @biffi_marco: Correa avrebbe fatto lo stesso gol che ha fatto stasera contro di noi ma noi abbiamo Skriniar. -

Il Milan ha protestato per un fallo di Leiva su Calhanoglu nell'azione che ha avviato il secondodi. L'arbitro Orsato ha prima assegnato il, poi è andato al monitor e infine ha confermato la rete...fischietto italiano? Per Luca Marelli ha sbagliato troppo e non solo in occasione del secondo... 'Si è subito notato che qualcosa non andava al 4 : contatto tra Tomori ein area, Orsato ha ...L'ex difensore dell'Inter ha commentato il ko del Milan in casa della Lazio timbrato da Immobile e dalla doppietta di Correa.Il giocatore della Lazio segna e festeggia in modo particolare con ‘ice in my veins’: una mossa che spopola anche su TikTok ...