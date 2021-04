Come d'incanto 2: Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays nel cast (Di martedì 27 aprile 2021) Nel cast dell'atteso film Come d'incanto 2, realizzato per Disney+, ci saranno anche Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. Come d'incanto 2 avrà nel proprio cast anche Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. Il progetto che continuerà la storia di Giselle, interpretata da Amy Adams, verrà realizzato per Disney+ e le riprese inizieranno alla fine della primavera. Disenchanted racconterà un nuovo capitolo della storia della principessa che si era ritovata in difficoltà dopo essere stata mandata da una strega cattiva a New York. Amy ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Neldell'atteso filmd'2, realizzato per Disney+, ci saranno anched'2 avrà nel proprioanche. Il progetto che continuerà la storia di Giselle, interpretata da Amy Adams, verrà realizzato per Disney+ e le riprese inizieranno alla fine della primavera. Disenchanted racconterà un nuovo capitolo della storia della principessa che si era ritovata in difficoltà dopo essere stata mandata da una strega cattiva a New York. Amy ...

