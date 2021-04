“Carousel” | l’album d’esordio del chitarrista Lorenzo Polidori | l’intervista

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 aprile 2021) “I brani di questo album rappresentano ciascuno un piccolo momento significativo della mia vita: nella vita, come in una giostra, siamo continuamente di fronte a un inizio e a una fine, in un cerchio continuo che non finisce mai” É su tutte le piattaforme digitali “”,delrilasciato nel 2021 con l’etichetta discografica Fingerpicking.net. Privilegiato da alcune featuring con artisti di fama mondiale del panorama della chitarra acustica,racchiude 11 Tracce caratterizzate dall’inconfondibile sound della chitarra Fingerstyle. Le tecniche e i virtuosismi contenuti nei brani vengono sintetizzati dain uno stile fresco, fluido e originale riuscendo così a muoversi tra vari generi ...